***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 14:41
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 68 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843007
BIST
15:5598.890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 152,03
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:557,1622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0880
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:557,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
15:55390,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,75
|Açılış
|: 390,19
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.731.784
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.625.638
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|617.676
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|186.506
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.746.131
|% -9,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|DEVA
|14,75
|44.830.975
|% -7,99
|
|ULUUN
|9,49
|287.132.175
|% -7,77
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,41
|634.661.991
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,75
|488.980.613
|% 0,35
|
|GARAN
|8,12
|470.690.671
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,63
|415.132.296
|% 5,96
|
|GUSGR
|3,20
|393.334.844
|% 7,74
|
|KRDMD
|2,41
|634.661.991
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|244.017.564
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,20
|393.334.844
|% 7,74
|
|GSRAY
|2,65
|323.089.612
|% -0,38
|
|ODAS
|1,84
|186.597.892
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8271
|8,8714
|% 0,57
|
|Frank
|7,3107
|7,3548
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8981
|1,9076
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-7,85
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.552
|11,80
|
|Tam
|2.573
|2.619
|16,10
|
|Yarım
|1.256
|1.280
|7,90
|
|Çeyrek
|626
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|30,36
|30,36
|-0,61
|
Seans Raporu
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16:05
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16:05
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16:05
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