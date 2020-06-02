***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 29.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 29.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımızŞirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ve bu ihraç tavanı kapsamında şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 350.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 105 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğu, ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan bu ihracın tutarı 450.000.000.- Türk Lirası, vadesi ise 210 gün olarak revize edilerek, Kurul'un onayına iletilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848555BIST