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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2020 11:59
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 22.05.2020 ve 29.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 22.05.2020 ve 29.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 179 gün vadeli, 150.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 225.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 179 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %7,80 dönemsel getiri oranı %3,8252 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848718


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 29,26 73.189.640 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.801.481 % 10,00  
DOBUR 14,02 3.264.934 % 9,96  
YONGA 30,08 689.584 % 9,94  
EMNIS 4,47 303.178 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4853 8,5279 % 1,24  
Frank 6,9940 7,0361 % 0,91  
Riyal 1,7947 1,8037 % 0,88  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 -7,71  
Altın Gr. 373 373 0,88  
Cumhuriyet 2.422 2.451 -4,70  
Tam 2.493 2.523 3,00  
Yarım 1.216 1.231 -2,30  
Çeyrek 608 616 -1,20  
Gümüş.Ons 17,90 17,93 -0,16  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 -0,01  
B. Petrol 39,09 39,09 -0,48  
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