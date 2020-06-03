***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2020 11:59
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 22.05.2020 ve 29.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 22.05.2020 ve 29.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 179 gün vadeli, 150.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 225.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 179 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %7,80 dönemsel getiri oranı %3,8252 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848718
BIST
13:16108.720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 623,07
|Açılış
|: 108.926
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|Önceki Kapanış
|: 108.097
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109.231
En Düşük
108.327
13:166,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
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|Açılış
|: 6,7900
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En Düşük
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|: 1,02%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 373,01
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.189.640
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.801.481
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.264.934
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|689.584
|% 9,94
|
|EMNIS
|4,47
|303.178
|% 9,83
|
|RTALB
|18,92
|12.642.463
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.136.541
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|7.211.424
|% -9,89
|
|TACTR
|4,75
|439.466
|% -6,86
|
|CMENT
|25,96
|4.060.220
|% -5,94
|
|GARAN
|8,20
|979.303.274
|% 1,74
|
|ASELS
|32,06
|622.370.855
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,73
|404.236.781
|% 1,17
|
|THYAO
|12,56
|381.430.208
|% -0,40
|
|AKBNK
|5,87
|317.997.409
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,73
|404.236.781
|% 1,17
|
|GARAN
|8,20
|979.303.274
|% 1,74
|
|ADESE
|1,68
|144.379.589
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|181.340.453
|% 0,41
|
|KARSN
|1,86
|134.767.812
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4853
|8,5279
|% 1,24
|
|Frank
|6,9940
|7,0361
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7947
|1,8037
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-7,71
|
|Altın Gr.
|373
|373
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.451
|-4,70
|
|Tam
|2.493
|2.523
|3,00
|
|Yarım
|1.216
|1.231
|-2,30
|
|Çeyrek
|608
|616
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,09
|39,09
|-0,48
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