***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2020 16:02
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 210 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868040
BIST
17:191.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 34,41
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
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1.110
En Düşük
1.082
17:197,2364
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,1013
|Açılış
|: 7,2550
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|Önceki Kapanış
|: 7,3450
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7,3506
En Düşük
7,2052
17:198,5261
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0896
|Açılış
|: 8,5050
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|Önceki Kapanış
|: 8,6050
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8,6397
En Düşük
8,4853
17:19453,88
En Yüksek
|Değişim
|: -5,13%
|| -24,57
|Açılış
|: 453,88
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|Önceki Kapanış
|: 478,45
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478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:19
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|KUTPO
|31,46
|21.794.989
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.399.966
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.080.347
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.943.781
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.276.995
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|GLRYH
|18,40
|111.416.422
|% -8,18
|
|THYAO
|11,33
|1.672.535.170
|% 7,29
|
|ASELS
|18,28
|1.655.645.967
|% 1,39
|
|SISE
|6,36
|1.423.504.543
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,06
|1.419.894.801
|% 4,04
|
|GARAN
|6,96
|1.284.590.276
|% 5,94
|
|EKGYO
|2,06
|1.419.894.801
|% 4,04
|
|SISE
|6,36
|1.423.504.543
|% 6,89
|
|AKBNK
|5,03
|1.067.136.058
|% 5,67
|
|YKBNK
|2,14
|433.473.422
|% 4,90
|
|GARAN
|6,96
|1.284.590.276
|% 5,94
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2310
|7,2364
|% -1,38
|
|Euro
|8,5103
|8,5261
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,4523
|9,4997
|% -1,17
|
|Frank
|7,8797
|7,9272
|% -1,27
|
|Riyal
|1,9237
|1,9334
|% -1,39
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-77,74
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-25,73
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|-194,00
|
|Tam
|3.003
|3.081
|-197,90
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-95,73
|
|Çeyrek
|728
|745
|-47,86
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|-1,97
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,58
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,31
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 38 artarak (% 3.35 ) 1, 248
-
17:30MARTI
Yüzde 7.62 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 823, 462 adet işlem
-
17:29CRDFA
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 387, 728 adet işlem
-
17:28GYHOL
Yüzde 6.37 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 667 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 03 üstünde . İşlem hacmi 21, 677.00 milyon TL de