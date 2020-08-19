***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 11.08.2020 ve 12.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 11.08.2020 ve 12.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.Şirketimizin yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 210 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurusu ve başvurunun onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu. Bu tertip ihraç belgesi kapsamındaki kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmediği hususunu kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870151BIST