***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2020 09:21
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020 ve 31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020 ve 31.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 27.08.2020 tarih ve 53/1076 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 73 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875215
BIST
10:411.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.112
10:417,5001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4788
10:418,8967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8972
En Düşük
8,8600
10:41473,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,56
|Açılış
|: 473,35
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,99
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:39
|VAKFN
|4,03
|6.343.644
|% 1.165,33
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|56.082.194
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,52
|16.519.423
|% -8,50
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|SASA
|16,91
|211.130.560
|% 3,93
|
|PETKM
|4,40
|175.470.606
|% 0,00
|
|SISE
|6,39
|148.068.356
|% 0,63
|
|KRDMD
|3,11
|124.664.769
|% 0,00
|
|ECILC
|6,99
|91.034.225
|% 1,45
|
|IHLAS
|1,09
|47.824.503
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,11
|124.664.769
|% 0,00
|
|PETKM
|4,40
|175.470.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|43.907.343
|% -1,10
|
|SISE
|6,39
|148.068.356
|% 0,63
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4981
|7,4998
|% 0,13
|
|Euro
|8,8924
|8,8962
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6298
|9,6781
|% 0,02
|
|Frank
|8,2336
|8,2832
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9927
|2,0027
|% 0,07
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,43
|
|Altın Gr.
|473
|474
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|0,85
|
Seans Raporu
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10:53XU100
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10:48
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10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 3 artarak (% 0.23 ) 1, 022