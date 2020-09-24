***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 15:25
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020 ve 31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020 ve 31.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın
27.08.2020 tarih ve 53/1076 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya
duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası
tutarındaki 77 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi
amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876473
BIST
16:411.114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 11,70
|Açılış
|: 1.099
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|Önceki Kapanış
|: 1.103
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1.120
En Düşük
1.097
16:417,6426
En Yüksek
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|: -0,76%
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|Açılış
|: 7,7000
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|Önceki Kapanış
|: 7,7360
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7,7185
En Düşük
7,5565
16:418,9031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
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|Açılış
|: 8,9200
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 461,64
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463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:41
|BRYAT
|148,50
|60.902.730
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.837
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.366.640
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.303.359
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.286.652
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|3.072.472.238
|% 5,62
|
|SISE
|6,80
|1.117.233.214
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,27
|880.943.870
|% -0,61
|
|AKBNK
|4,97
|823.483.256
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,10
|685.028.512
|% 3,96
|
|GARAN
|6,95
|3.072.472.238
|% 5,62
|
|YKBNK
|2,10
|685.028.512
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,27
|880.943.870
|% -0,61
|
|ADESE
|2,37
|463.902.943
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,58
|297.734.496
|% 2,60
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6356
|7,6426
|% -0,76
|
|Euro
|8,8893
|8,9031
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,7023
|9,7509
|% -0,75
|
|Frank
|8,2087
|8,2582
|% -1,17
|
|Riyal
|2,0296
|2,0398
|% -0,89
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-7,12
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.105
|-40,12
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,41
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,71
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|-0,20
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|0,03
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Seans Raporu
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Yüzde 8.23 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 951, 117 adet işlem
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