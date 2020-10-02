***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 15:14
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020 ve 31.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 27.08.2020 tarih ve 53/1076 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 194 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878020
BIST
15:301.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:307,7446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:309,0711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0266
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:30474,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 474,86
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|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ALCAR
|143,00
|56.238.041
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.644.723
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.423.437
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|78.280.786
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|720.186
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,12
|1.930.634.804
|% 3,04
|
|THYAO
|10,82
|1.849.123.726
|% 2,66
|
|GARAN
|7,14
|1.025.285.321
|% 0,28
|
|ASELS
|18,44
|757.583.501
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,43
|752.571.387
|% 0,59
|
|SISE
|7,12
|1.930.634.804
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,43
|752.571.387
|% 0,59
|
|THYAO
|10,82
|1.849.123.726
|% 2,66
|
|GARAN
|7,14
|1.025.285.321
|% 0,28
|
|HURGZ
|2,24
|310.729.591
|% -8,20
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7383
|7,7446
|% -0,02
|
|Euro
|9,0634
|9,0711
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,9810
|10,0311
|% 0,35
|
|Frank
|8,3725
|8,4230
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0563
|2,0666
|% -0,08
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,47
|
|Altın Gr.
|475
|476
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.191
|1,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|6,66
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|3,22
|
|Çeyrek
|759
|777
|1,61
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,07
|
|B. Petrol
|39,59
|39,59
|-1,34
|
Seans Raporu
15:30
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-
15:41UZERB
Yüzde 9.96 oranında artışla 31.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 833 adet işlem
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15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, BIMAS, ARCLK
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15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 47 artarak (% 0.14 ) 1, 049
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, BMELK, DENCM, KERVN, BRYAT, NIBAS, UZERB, ALCAR, OLMIP, BALAT
-
15:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, BRKO, KSTUR, EGCYH, YBTAS, EGCEY, OZRDN, SUMAS, COSMO, CRFSA