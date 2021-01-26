***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 13:34
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020, 08.01.2021,18.01.2021 ve 22.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 08.01.2021,18.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 180 gün vadeli, 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 700.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 180 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %17,50 dönemsel getiri oranı %8,6301 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904405
BIST
14:511.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
14:517,3532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0514
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3493
14:518,9309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0689
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9248
14:51439,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,66
|Açılış
|: 439,30
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler14:51
|MAALT
|254,20
|41.930.940
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|137.916.123
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.353.914
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.856.515
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.916.993
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,50
|1.435.977.257
|% 1,21
|
|GARAN
|9,60
|1.315.897.389
|% 0,63
|
|KOZAL
|121,00
|990.271.765
|% -0,33
|
|KARSN
|5,44
|800.402.346
|% 4,62
|
|KRDMD
|6,87
|626.460.317
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,50
|1.435.977.257
|% 1,21
|
|TSKB
|1,93
|502.454.696
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,53
|388.050.521
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,54
|353.661.631
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,48
|401.929.575
|% 3,77
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3475
|7,3532
|% -0,69
|
|Euro
|8,9245
|8,9309
|% -0,77
|
|Sterlin
|10,0430
|10,0933
|% -0,48
|
|Frank
|8,2582
|8,3079
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9577
|1,9675
|% -0,52
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-2,10
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.897
|2.970
|-25,63
|
|Yarım
|1.400
|1.437
|-12,40
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|0,19
|
Seans Raporu
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