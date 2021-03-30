***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 15:35
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 26.03.2021 ve 29.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 26.03.2021 ve 29.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 178 gün vadeli, 750.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 1.000.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 178 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %17,50 dönemsel getiri oranı %8,5342 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921810
BIST
15:541.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.393
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:54
|FRIGO
|35,20
|11.968.276
|% 10,00
|
|ALCAR
|375,10
|113.339.885
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.168.476
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.294.251
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|70.787.019
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|19.096.626
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|38.579.484
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|198,80
|1.211.989.570
|% 7,46
|
|GARAN
|6,85
|1.190.998.910
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,93
|746.476.503
|% -4,93
|
|KRDMD
|6,94
|693.425.322
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,50
|680.219.599
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,93
|746.476.503
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,24
|351.913.343
|% 4,20
|
|GARAN
|6,85
|1.190.998.910
|% -0,58
|
|IHLGM
|1,13
|165.409.733
|% -0,88
|
|TSKB
|1,37
|181.410.806
|% -0,72
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2700
|8,2776
|% 0,95
|
|Euro
|9,7082
|9,7250
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,3219
|11,3787
|% 0,73
|
|Frank
|8,7403
|8,7930
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1980
|2,2090
|% 0,94
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-29,77
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|Altın Gr.
|450
|450
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|18,00
|
|Tam
|2.966
|3.043
|6,38
|
|Yarım
|1.433
|1.472
|3,09
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,54
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|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|-0,54
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|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
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|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,70
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