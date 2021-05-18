***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021, 07.05.2021 ve 12.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021, 07.05.2021 ve 12.05.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 108 gün vadeli, 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 700.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 108 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %17,50 dönemsel getiri oranı %5,1781 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936728BIST