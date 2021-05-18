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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2021 12:14



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021, 07.05.2021 ve 12.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021, 07.05.2021 ve 12.05.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
 
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 108 gün vadeli, 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 700.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
 
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 108 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %17,50 dönemsel getiri oranı %5,1781 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936728


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Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,18 28,21 0,02  
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