***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2021 12:14
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021, 07.05.2021 ve 12.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021, 07.05.2021 ve 12.05.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 108 gün vadeli, 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 700.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 108 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %17,50 dönemsel getiri oranı %5,1781 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936728
BIST
17:571.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:578,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:5710,2049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0953
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:57501,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,72
|Açılış
|: 501,68
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:55
|NTGAZ
|10,89
|10.900.683
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|22.579.055
|% 9,99
|
|FENER
|28,44
|309.482.666
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|403.954.524
|% -10,00
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|45.559.658
|% -9,99
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.816.309
|% -9,59
|
|GARAN
|8,08
|1.691.829.380
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,00
|1.486.533.666
|% 1,95
|
|SISE
|8,04
|1.351.627.461
|% 2,68
|
|THYAO
|13,34
|980.205.412
|% -0,15
|
|EREGL
|19,41
|810.764.125
|% -0,10
|
|GARAN
|8,08
|1.691.829.380
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,96
|350.373.563
|% 1,55
|
|SISE
|8,04
|1.351.627.461
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,15
|233.666.989
|% 0,94
|
|KARSN
|4,65
|427.310.898
|% 1,75
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3461
|8,3476
|% 0,43
|
|Euro
|10,1938
|10,1988
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,8361
|11,8954
|% 1,02
|
|Frank
|9,2746
|9,3304
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2206
|2,2317
|% 0,49
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|0,68
|
|Altın Gr.
|501
|502
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,57
|0,04
|
|B. Petrol
|69,22
|69,22
|-0,24
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında