***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 12:27
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020,30.11.2020,22.01.2021,07.07.2021,12.07.2021 ve 13.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021, 07.05.2021, 12.05.2021 ve 13.05.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 172 gün vadeli, 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 172 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %18,25 dönemsel getiri oranı %8,6000 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950624
BIST
12:371.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
12:378,6211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,6060
12:3710,2210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0317
|Açılış
|: 10,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1993
12:37501,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,40
|Açılış
|: 501,09
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
500,39
BIST En Aktif Hisseler12:37
|YAPRK
|33,16
|10.974.414
|% 7,52
|
|EDATA
|7,20
|66.467.609
|% 7,14
|
|EDIP
|3,38
|26.162.950
|% 6,96
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|KONYA
|1.056,00
|100.824.108
|% 5,75
|
|FADE
|14,16
|14.750.085
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.642.912
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|149.845.031
|% -9,73
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|SANFM
|19,02
|4.139.819
|% -7,22
|
|GARAN
|8,56
|453.053.341
|% -0,93
|
|THYAO
|13,17
|263.515.718
|% -0,53
|
|SASA
|26,14
|199.894.634
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,24
|179.436.492
|% -1,32
|
|EREGL
|17,91
|170.443.065
|% -1,54
|
|PEKGY
|1,02
|149.845.031
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,24
|179.436.492
|% -1,32
|
|GARAN
|8,56
|453.053.341
|% -0,93
|
|TSKB
|1,21
|49.255.779
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,78
|59.013.204
|% -1,66
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6191
|8,6211
|% -0,16
|
|Euro
|10,2136
|10,2210
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,9125
|11,9723
|% -0,35
|
|Frank
|9,3772
|9,4337
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2923
|2,3038
|% -0,13
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|1,72
|
|Altın Gr.
|501
|501
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.369
|20,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|19,31
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|9,34
|
|Çeyrek
|801
|819
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|0,51
|