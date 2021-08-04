***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2021 14:57
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 26.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020 30.11.2020, 22.01.2021 ve 26.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 158 gün vadeli, 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 158 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %18,25 dönemsel getiri oranı %7,9000 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954669
BIST
15:321.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,71
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:328,4325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,4350
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|Önceki Kapanış
|: 8,4350
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8,4558
En Düşük
8,3721
15:3210,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0492
|Açılış
|: 10,0050
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|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,0467
En Düşük
9,9509
15:32495,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,12
|Açılış
|: 495,17
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|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:32
|ISGSY
|10,67
|34.807.450
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.357.945
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.520.935
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.520.525
|% 9,92
|
|METUR
|4,98
|164.726.830
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|53.580.654
|% -5,26
|
|CRFSA
|38,98
|4.812.894
|% -3,51
|
|CEOEM
|8,34
|19.992.168
|% -3,36
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,04
|1.502.015.483
|% 2,03
|
|THYAO
|12,77
|538.313.178
|% 1,11
|
|AKBNK
|5,42
|472.568.989
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,91
|439.587.720
|% 1,54
|
|SISE
|7,83
|328.348.130
|% 0,51
|
|GARAN
|9,04
|1.502.015.483
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,46
|263.222.282
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|137.478.035
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|472.568.989
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,82
|113.141.245
|% 1,11
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4298
|8,4325
|% 0,33
|
|Euro
|10,0242
|10,0288
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,7207
|11,7795
|% 0,56
|
|Frank
|9,3004
|9,3564
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2436
|2,2548
|% 0,44
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|13,96
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|16,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|12,65
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|6,12
|
|Çeyrek
|789
|807
|3,06
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,10
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|-0,83
|