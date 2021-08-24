***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 15:21
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021,19.08.2021 ve 23.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 19.08.2021 ve 23.08.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 207 gün vadeli, 600.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 158 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %18,25 dönemsel getiri oranı %10,3500 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960202
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
18:058,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,4180
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|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9100
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9,9332
En Düşük
9,8619
18:05489,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 489,11
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
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489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|62.235.088
|% 9,99
|
|AYCES
|62,95
|4.389.918
|% 9,96
|
|AKENR
|1,77
|32.352.681
|% 7,27
|
|EMNIS
|21,00
|319.949
|% 5,32
|
|AGYO
|4,55
|88.381.544
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.411.520
|% -7,13
|
|DENGE
|1,68
|5.229.996
|% -6,67
|
|GSDDE
|2,70
|76.879.166
|% -6,25
|
|RHEAG
|2,08
|2.047.646
|% -5,02
|
|THYAO
|12,81
|1.466.677.202
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.196.767.315
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.196.767.315
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.677.202
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|140.570.802
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4315
|8,4368
|% 0,20
|
|Euro
|9,9116
|9,9180
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,5477
|11,6056
|% 0,15
|
|Frank
|9,2088
|9,2643
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2424
|2,2536
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,23
|
|Altın Gr.
|488
|489
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,02
|70,02
|1,65
|