***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Emre MANDACI Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca altı yıllık Bağımsız Üye görevi süresini tamamlamış olup, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevinden istifa etmiştir.Kamu bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980270BIST