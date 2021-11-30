***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 16:33
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Emre MANDACI Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca altı yıllık Bağımsız Üye görevi süresini tamamlamış olup, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevinden istifa etmiştir.
Kamu bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980270
BIST
17:531.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.808
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|Önceki Kapanış
|: 1.809
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1.819
En Düşük
1.797
17:5313,1108
En Yüksek
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|: 2,30%
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|Açılış
|: 13,0500
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|Önceki Kapanış
|: 12,7100
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13,1948
En Düşük
12,6998
17:5314,9348
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 735,00
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761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.667.034
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.663.547
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|28.324.309
|% -9,93
|
|FENER
|31,02
|191.056.553
|% -9,93
|
|ASELS
|21,50
|3.205.967.464
|% -5,45
|
|GARAN
|11,47
|2.527.759.895
|% 0,61
|
|KOZAL
|129,20
|2.203.476.283
|% 7,13
|
|THYAO
|17,26
|1.816.259.946
|% -0,35
|
|SASA
|42,98
|1.449.114.107
|% 0,05
|
|YKBNK
|3,18
|1.097.129.479
|% 0,32
|
|GARAN
|11,47
|2.527.759.895
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,56
|1.255.981.327
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,25
|359.960.221
|% -0,44
|
|ASELS
|21,50
|3.205.967.464
|% -5,45
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1074
|13,1108
|% 2,30
|
|Euro
|14,9078
|14,9348
|% 3,22
|
|Sterlin
|17,3922
|17,4794
|% 2,33
|
|Frank
|14,2050
|14,2906
|% 2,80
|
|Riyal
|3,4734
|3,4908
|% 2,00
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|18,22
|
|Altın Gr.
|756
|756
|20,97
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,23
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|-2,49
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