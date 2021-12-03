***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız30.11.2021 tarihi itibari ile şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Emre MANDACI Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca altı yıllık Bağımsız Üye görevi süresini tamamlamış olduğunu kamuya duyurmuştuk. Sayın Emre MANDACI'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresini tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliğinin 4.3.6 sayılı maddesinde sayılan bağımsızlık niteliklerine haiz Sayın Mücahit YAVUZ'un atanmasına Şirketimiz yönetim kurulu tarafından karar verilmiştir.Kamu bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980908BIST