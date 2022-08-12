***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2022 15:11
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 65 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054997
BIST
15:162.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 25,05
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.894
En Düşük
2.858
15:1617,9579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
15:1618,4866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0460
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4614
15:161.033,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.033,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler15:14
|POLHO
|6,38
|109.290.297
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.021.571
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.192.910
|% 9,96
|
|EMNIS
|43,98
|399.561
|% 9,95
|
|KZBGY
|28,60
|49.516.997
|% -8,92
|
|PAMEL
|170,90
|17.428.988
|% -8,71
|
|AKENR
|2,02
|95.374.960
|% -7,76
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,75
|54.370.292
|% -5,91
|
|THYAO
|63,05
|4.287.378.880
|% 2,69
|
|AKBNK
|10,38
|1.356.035.429
|% 3,08
|
|YKBNK
|5,72
|1.221.052.268
|% 1,78
|
|SAHOL
|24,10
|1.181.503.090
|% -0,17
|
|SISE
|24,28
|1.031.833.006
|% 0,17
|
|YKBNK
|5,72
|1.221.052.268
|% 1,78
|
|ODAS
|4,05
|844.846.493
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,68
|690.205.671
|% 0,82
|
|VAKBN
|4,65
|737.089.273
|% 5,44
|
|DOHOL
|4,51
|685.145.997
|% 0,89
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9485
|17,9568
|% 0,10
|
|Euro
|18,4676
|18,4777
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,7371
|21,8461
|% -0,45
|
|Frank
|18,9829
|19,0973
|% -0,06
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,08
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,95
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.886
|6.990
|-34,00
|
|Tam
|6.917
|6.968
|-24,00
|
|Yarım
|3.370
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,42
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|98,25
|98,25
|-1,35
|
Seans Raporu
15:14
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15:29DMSAS
Yüzde 9.19 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 530, 454 adet işlem
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Endeks 2, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 29, 325.00 milyon TL de
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15:28IZMDC
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