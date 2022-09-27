***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 10:39
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 350.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 84 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065418
BIST
10:303.277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 16,87
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.271
10:3018,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4941
En Düşük
18,4396
10:3017,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1505
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:30974,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,55
|Açılış
|: 974,55
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
974,69
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|56,75
|53.660.269
|% 7,58
|
|BAGFS
|25,88
|42.168.402
|% 7,48
|
|KONTR
|56,60
|127.946.007
|% 7,10
|
|SMRTG
|68,40
|131.524.023
|% 7,04
|
|ISGYO
|8,19
|4.552.256
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|615.813
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|10.798.749
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|125.913.118
|% -9,92
|
|SKBNK
|2,06
|25.633.038
|% -9,65
|
|SASA
|68,65
|694.261.127
|% 3,47
|
|THYAO
|69,75
|641.542.110
|% 0,50
|
|HEKTS
|56,70
|399.294.873
|% 4,04
|
|EKGYO
|3,99
|329.024.227
|% 1,53
|
|YKBNK
|7,01
|305.903.502
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,99
|329.024.227
|% 1,53
|
|ZOREN
|4,05
|223.951.219
|% -4,71
|
|TSKB
|2,36
|125.913.118
|% -9,92
|
|YKBNK
|7,01
|305.903.502
|% 1,15
|
|VAKBN
|7,70
|303.576.898
|% -3,14
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4756
|18,4803
|% 0,03
|
|Euro
|17,8663
|17,8847
|% 0,85
|
|Sterlin
|19,9286
|20,0285
|% 1,35
|
|Frank
|18,6306
|18,7428
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8993
|4,9239
|% 0,13
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|16,69
|
|Altın Gr.
|974
|974
|10,74
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.621
|6.695
|16,00
|
|Yarım
|3.221
|3.278
|10,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,22
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|1,54
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 99 artarak (% 0.74 ) 3, 559
-
10:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, TRKCM, SODA
-
10:45XU100
Endeks 3, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 8, 227.00 milyon TL de
-
10:45ESCAR
Yüzde 4.83 oranında artışla 50.15 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 071 adet işlem
-
10:44ORCAY
Yüzde 6.66 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 268 adet işlem