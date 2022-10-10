***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet MERT 10.10.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa etmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulunca, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresini tamamlamak üzere 10.10.2022 tarihi itibarı ile Ogün ATAOĞLU'nun atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069589BIST