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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.10.2022 11:24
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet MERT 10.10.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa etmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulunca, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresini tamamlamak üzere 10.10.2022 tarihi itibarı ile Ogün ATAOĞLU'nun atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069589


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