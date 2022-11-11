***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 15:44
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1.200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 355 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079508
BIST
17:004.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 33,84
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:0018,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0438
|Açılış
|: 18,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:0019,1320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2802
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:001.052,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.052,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:00
|AKENR
|4,40
|89.049.611
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|194.340.862
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.985.852
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.462.651
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|361.671.612
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.570.923
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.248.145
|% -9,95
|
|TURGG
|266,40
|36.949.154
|% -8,26
|
|KZBGY
|17,32
|199.609.460
|% -5,66
|
|ETILR
|9,52
|34.394.170
|% -4,70
|
|THYAO
|112,90
|7.258.401.132
|% -0,44
|
|EREGL
|37,20
|5.810.095.640
|% -0,91
|
|ASELS
|39,52
|5.214.220.397
|% 3,89
|
|PETKM
|14,42
|3.304.724.817
|% -0,41
|
|EKGYO
|5,30
|2.940.543.106
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|2.940.543.106
|% -1,49
|
|YKBNK
|9,75
|2.713.838.610
|% -0,20
|
|ODAS
|10,85
|2.743.673.186
|% 8,72
|
|SKBNK
|2,18
|569.155.243
|% -2,24
|
|PETKM
|14,42
|3.304.724.817
|% -0,41
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5280
|18,5337
|% 0,24
|
|Euro
|19,1145
|19,1320
|% 1,49
|
|Sterlin
|21,7719
|21,8811
|% 0,83
|
|Frank
|19,4747
|19,5920
|% 2,11
|
|Riyal
|4,9169
|4,9415
|% 0,27
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|9,59
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,72
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.063
|112,00
|
|Tam
|6.937
|7.061
|43,00
|
|Yarım
|3.369
|3.452
|21,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.725
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,32
|96,32
|2,65
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15ISGYO
Yüzde 4.04 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 825, 643 adet işlem
-
17:14GLRYH
Yüzde 8.86 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 567, 598 adet işlem
-
17:13ISMEN
Yüzde 6.16 oranında artışla 38.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 417 adet işlem
-
17:12AKENR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 785, 443 adet işlem
-
17:11MNDRS
Yüzde 9.48 oranında artışla 10.51 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 795, 990 adet işlem