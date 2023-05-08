***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2023 15:34
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, 25.04.2023 günü yapılan 10. Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sayın Mete Mehmet KANAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ogün Ataoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine, karar verilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (II-14.1) çerçevesinde Şirketimiz finansal raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu Başkanı Mete Mehmet KANAT ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GÜRSESLİ'nin olmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148029
BIST
16:134.491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 90,61
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.501
En Düşük
4.374
16:1319,5059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0079
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:1321,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0282
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:131.268,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.268,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BURVA
|33,04
|32.768.583
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.358.897
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|119.791.131
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|153.111.865
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.835.510
|% -9,94
|
|LIDER
|65,60
|38.984.278
|% -8,83
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|THYAO
|128,50
|1.856.530.758
|% 2,39
|
|EREGL
|30,42
|1.434.559.284
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|EUPWR
|67,35
|1.189.003.951
|% -3,79
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,42
|693.695.520
|% 2,65
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|YKBNK
|9,73
|678.539.933
|% 5,76
|
|KOZAL
|16,38
|1.113.405.715
|% 0,18
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4954
|19,5133
|% 0,00
|
|Euro
|21,5214
|21,5277
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,6017
|24,7251
|% 0,10
|
|Frank
|21,8620
|21,9936
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1848
|5,2108
|% -0,06
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.025
|6,97
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,72
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.545
|4.617
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.294
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,12
|0,00
|
|B. Petrol
|76,83
|76,83
|1,53
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:25SAFKR
Yüzde 6.55 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 177 adet işlem
-
16:24UFUK
Yüzde 5.92 oranında artışla 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 361 adet işlem
-
16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, YKBNK, KRDMD
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 27 artarak (% 2.08 ) 4, 035
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, PAMEL, BURVA, DAGHL, BRLSM, BURCE, OSMEN