***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca, 25.04.2023 günü yapılan 10. Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sayın Mete Mehmet KANAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ogün Ataoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine, karar verilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (II-14.1) çerçevesinde Şirketimiz finansal raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu Başkanı Mete Mehmet KANAT ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GÜRSESLİ'nin olmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148029BIST