***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2023, 14.09.2023, 24.11.2023, 22.12.2023 ve 29.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 04.09.2023, 14.09.2023, 24.11.2023, 22.12.2023 ve 29.12.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızŞirketimizin, 22.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen sahipliğe dayalı kira sertifikası, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ve alım-satıma dayalı kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 187 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı 2. tertip kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri, İzahnamenin Özet Kısmı, İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni ve değişikliklerin derc edildiği İhraççı Bilgi Dokümanı tam metni" 29.12.2023 tarihindeki açıklamamızın ekinde kamuya açıklanmıştı.Bu ihraç kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 187 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %40,00 dönemsel getiri oranı %20,4932 olarak belirlenmiştir.Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231418BIST