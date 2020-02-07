***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
07.02.2020 16:36
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 73
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK42023
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 17.01.2020, 28.01.2020 ve 29.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında şirketimizin 04 Şubat 2020 tarihinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK42023 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 150 milyon TL tutarlı finansman desteği, başlangıç portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817628
BIST