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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

11.02.2020 11:38
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtdışı Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.11.2013

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 3.000.000.000
Para Birimi MYR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Türü Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 11.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 5,90
ISIN Kodu MYBVI1500245
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2014
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi MYR

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.08.2015 Evet
2 11.02.2016 Evet
3 11.08.2016 Evet
4 13.02.2017 Evet
5 11.08.2017 Evet
6 12.02.2018 Evet
7 13.08.2018 Evet
8 11.02.2019 Evet
9 15.08.2019 Evet
10 11.02.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000 MYR nominal tutarlı, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, MYBVI1500245 ISIN kodlu kira sertifikalarının onuncu getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818370


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RALYH 7,83 40.854 % 14,98  
SAYAS 3,59 6.002.826 % 14,70  
KENT 234,90 11.465.623 % 13,31  
BOSSA 10,84 30.824.250 % 12,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7872 7,8263 % 0,58  
Frank 6,1604 6,1975 % 0,51  
Riyal 1,6068 1,6148 % 0,51  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.569 -5,24  
Altın Gr. 305 305 0,52  
Cumhuriyet 2.016 2.046 -2,00  
Tam 2.008 2.058 1,09  
Yarım 971 996 0,52  
Çeyrek 487 498 0,26  
Gümüş.Ons 17,71 17,75 -0,06  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,01  
B. Petrol 54,16 54,16 0,89  
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