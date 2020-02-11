***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtdışı Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.11.2013İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 3.000.000.000Para Birimi MYRİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiTürü Alım Satıma Dayalı Kira SertifikasıVadesi 11.02.2020Vade (Gün Sayısı) 1.826Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 5,90ISIN Kodu MYBVI1500245Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2014Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2015Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi MYRKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.08.2015 Evet2 11.02.2016 Evet3 11.08.2016 Evet4 13.02.2017 Evet5 11.08.2017 Evet6 12.02.2018 Evet7 13.08.2018 Evet8 11.02.2019 Evet9 15.08.2019 Evet10 11.02.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000 MYR nominal tutarlı, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, MYBVI1500245 ISIN kodlu kira sertifikalarının onuncu getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818370BIST