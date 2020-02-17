***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 17.02.2020Vade (Gün Sayısı) 94Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,9616Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 11,50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK22017Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 5.923.199,6 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 200.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000-TL nominal tutarlı, 94 gün vadeli, TRDTFVK22017 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819550BIST