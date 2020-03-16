***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.06.2020Vade (Gün Sayısı) 88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVK62021Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 09.03.2020 ve 11.03.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 12-13 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 150.000.000 TL nominal değerdeki, 88 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829399BIST