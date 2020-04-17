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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

17.04.2020 14:41
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 250.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK42015
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 5.177.999,75 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 250.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 250.000.000-TL nominal tutarlı, 84 gün vadeli, TRDTFVK42015 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838932


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BALAT 2,20 312.055 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 282.799 % 10,00  
RTALB 10,46 23.082.388 % 9,99  
MAALT 66,10 7.058.088 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6319 8,6752 % 0,08  
Frank 7,1448 7,1878 % 0,23  
Riyal 1,8402 1,8495 % -0,12  
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Altın Ons 1.687 1.688 -29,99  
Altın Gr. 377 377 -6,58  
Cumhuriyet 2.425 2.480 -43,20  
Tam 2.496 2.556 -40,70  
Yarım 1.213 1.242 -21,60  
Çeyrek 608 621 -10,80  
Gümüş.Ons 15,18 15,21 -0,34  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,07  
B. Petrol 28,55 28,55 0,73  
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