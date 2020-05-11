***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 06.11.2020Vade (Gün Sayısı) 179Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,3647Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,90Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVKK2010Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 29.04.2020, 30.04.2020 ve 05.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 06-07 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 150.000.000 TL nominal değerdeki, 179 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin dağıtım sonuçları ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Dağıtım Sonuçları KAP Bildirimi_179 GÜN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844138BIST