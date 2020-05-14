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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

14.05.2020 16:35
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 06.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 179
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,3647
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,90
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVKK2010
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 29.04.2020, 30.04.2020, 05.05.2020 ve 11.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında şirketimizin 11 Mayıs 2020 tarihinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVKK2010 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 150 milyon TL tutarlı finansman desteği, başlangıç portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845000


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UMPAS 0,88 365.469 % 10,00  
ISBIR 673,30 233.305 % 10,00  
EPLAS 15,73 318.202 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 471.820 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4678 8,5103 % -0,49  
Frank 7,1252 7,1682 % -0,28  
Riyal 1,8485 1,8578 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 10,04  
Altın Gr. 384 385 -0,62  
Cumhuriyet 2.472 2.515 -3,10  
Tam 2.545 2.581 -3,10  
Yarım 1.242 1.262 -1,50  
Çeyrek 621 631 -0,70  
Gümüş.Ons 15,60 15,63 0,04  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 -0,02  
B. Petrol 30,02 30,02 0,83  
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