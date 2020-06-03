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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

03.06.2020 16:38
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 06.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK82011
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 2

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020
2 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 21.05.2020, 22.05.2020 ve 28.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında şirketimizin 28 Mayıs 2020 tarihinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK82011 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 200 milyon TL tutarlı finansman desteği, başlangıç portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848795


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 17,93 1.804.386 % 10,00  
DENCM 8,36 25.970.787 % 10,00  
ARDYZ 29,26 74.063.782 % 10,00  
MRSHL 84,15 20.932.793 % 10,00  
DOBUR 14,02 11.504.535 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4585 8,5010 % 0,92  
Frank 6,9706 7,0126 % 0,57  
Riyal 1,7882 1,7971 % 0,51  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.696 -32,29  
Altın Gr. 367 367 -5,17  
Cumhuriyet 2.384 2.415 -41,20  
Tam 2.454 2.485 -34,60  
Yarım 1.198 1.213 -20,70  
Çeyrek 599 607 -10,30  
Gümüş.Ons 17,54 17,56 -0,52  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,09  
B. Petrol 39,18 39,18 -0,39  
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