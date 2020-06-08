TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.118.753
|% 10,00
|MNDRS
|3,08
|48.215.443
|% 10,00
|ISBIR
|807,40
|722.790
|% 10,00
|RTALB
|20,60
|6.929.449
|% 9,98
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6013
|8,6444
|% 0,66
|Frank
|7,0769
|7,1195
|% 1,08
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% 0,47
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,09
|Altın Gr.
|370
|370
|3,29
|Cumhuriyet
|2.398
|2.431
|-16,30
|Tam
|2.468
|2.498
|-20,60
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,00
|Çeyrek
|602
|610
|-5,10
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,97
Seans Raporu
- 17:59EMNIS Yüzde -6.72 oranında düşüşle 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 128 adet işlem
- 17:57ISKUR Yüzde -10.00 oranında düşüşle 504, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
- 17:56CMBTN Yüzde -3.54 oranında düşüşle 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 614 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 109, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 11, 793.00 milyon TL de
- 17:54ARTI Yüzde -4.35 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 375 adet işlem