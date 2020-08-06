***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
06.08.2020 17:18
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 15.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVKE2018
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.10.2020 14.10.2020 15.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2020 14.10.2020 15.10.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 24.07.2020 ve 29.07.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 04-05 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 300.000.000 TL nominal değerdeki, 70 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866068
BIST