Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

09.09.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 212
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,2603
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK42114
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, 02.09.2020, ve 04.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 07-08 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 450.000.000 TL nominal değerdeki, 212 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin dağıtım sonuçları ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Dağıtım Sonuçları KAP Bildirimi_09092020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874211


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.100
Değişim :  0,93% |  10,08
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.090  
En Yüksek
1.100 En Düşük
1.087
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PETKM 4,51 3.276.412.829 % 10,00  
SEYKM 11,99 42.754.546 % 10,00  
AYES 6,82 453.159 % 10,00  
ALCAR 93,50 43.719.127 % 10,00  
ARMDA 62,70 18.009.978 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4821 7,4862 % 0,05  
Euro 8,8453 8,8519 % 0,45  
Sterlin 9,7041 9,7527 % 0,18  
Frank 8,1627 8,2119 % 0,52  
Riyal 1,9893 1,9993 % 0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 13,65  
Altın Gr. 468 468 3,47  
Cumhuriyet 3.108 3.155 38,00  
Tam 3.089 3.168 30,33  
Yarım 1.493 1.532 14,67  
Çeyrek 749 766 7,33  
Gümüş.Ons 26,84 26,88 0,20  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,05  
B. Petrol 40,23 40,23 0,45  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru