***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 31.03.2021Vade (Gün Sayısı) 210Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVK32115Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.10.2020 06.10.2020 07.10.20202 11.11.2020 10.11.2020 11.11.20203 16.12.2020 15.12.2020 16.12.20204 20.01.2021 19.01.2021 20.01.20215 24.02.2021 23.02.2021 24.02.20216 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020 ve 02.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin 2 Eylül 2020 tarihinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK32115 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 387 milyon TL tutarlı finansman desteği ve 113 milyon TL tutarlı Kira Sertifikası, başlangıç portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876719BIST