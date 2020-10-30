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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

30.10.2020 15:48
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Getiri Ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK12117
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 3.408.749,68 Evet
2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 3.408.749,05 Evet
3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 3.408.748,87 Evet
4 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 3.408.749,3 Evet
5 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020
6 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 450.000.000-TL nominal tutarlı, 210 gün vadeli, TRDTFVK12117 ISIN kodlu kira sertifikalarının dördüncü getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884951


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Yarım 1.616 1.658 27,63  
Çeyrek 811 829 13,82  
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