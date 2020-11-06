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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

06.11.2020 16:00
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 800.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 222
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8,0589
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK52113
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, 05.10.2020, 12.10.2020 ve 15.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında şirketimizin15 Ekim 2020 tarihinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK52113 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 800 milyon TL tutarlı finansman desteği, başlangıç portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886653


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TKURU 267,50 5.104.369 % 9,99  
KSTUR 174,00 1.263.975 % 9,99  
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Riyal 2,2772 2,2886 % 1,80  
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Altın Ons 1.959 1.960 10,70  
Altın Gr. 539 539 11,73  
Cumhuriyet 3.563 3.617 91,00  
Tam 3.547 3.638 91,97  
Yarım 1.714 1.760 44,49  
Çeyrek 860 880 22,24  
Gümüş.Ons 25,71 25,74 0,35  
Gümüş Gr. 7,05 7,06 0,18  
B. Petrol 40,13 40,13 -0,80  
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