***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Getiri Ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 450.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 08.01.2021Vade (Gün Sayısı) 210Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVK12117Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 3.408.749,68 Evet2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 3.408.749,05 Evet3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 3.408.748,87 Evet4 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 3.408.749,3 Evet5 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 3.408.749,61 Evet6 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 450.000.000-TL nominal tutarlı, 210 gün vadeli, TRDTFVK12117 ISIN kodlu kira sertifikalarının beşinci getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891412BIST