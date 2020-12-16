***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
16.12.2020 14:36
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının Getiri Ödemesi ve İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVKA2038
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa
15:521.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,45
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
15:527,8049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0313
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
15:529,5190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0144
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
15:52466,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,00
|Açılış
|: 466,31
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.069.442
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.489.466
|% 9,95
|
|NIBAS
|81,00
|47.035.063
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|THYAO
|12,96
|2.166.165.631
|% 2,61
|
|SISE
|7,26
|1.471.574.672
|% -0,95
|
|GARAN
|9,80
|1.345.545.219
|% 1,55
|
|ODAS
|4,09
|1.145.020.337
|% 2,00
|
|ASELS
|18,11
|914.844.849
|% 1,80
|
|ODAS
|4,09
|1.145.020.337
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,14
|740.914.881
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|430.051.738
|% 0,00
|
|SISE
|7,26
|1.471.574.672
|% -0,95
|
|KLGYO
|2,60
|463.463.537
|% 5,26
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8026
|7,8049
|% -0,40
|
|Euro
|9,5144
|9,5190
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,5342
|10,5871
|% 0,27
|
|Frank
|8,7892
|8,8421
|% -0,31
|
|Riyal
|2,0741
|2,0845
|% -0,41
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|3,36
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.073
|3.151
|-9,64
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-4,66
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,12
|
|B. Petrol
|50,71
|50,71
|-0,05
|
Seans Raporu
15:52
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