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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

16.12.2020 14:36



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının Getiri Ödemesi ve İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVKA2038
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 2.341.564 % 10,00  
IDGYO 7,60 11.069.442 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.487.405 % 9,99  
UZERB 56,20 2.548.951 % 9,98  
AVOD 8,07 124.489.466 % 9,95  
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15:52 Alış Satış %  
Dolar 7,8026 7,8049 % -0,40  
Euro 9,5144 9,5190 % -0,15  
Sterlin 10,5342 10,5871 % 0,27  
Frank 8,7892 8,8421 % -0,31  
Riyal 2,0741 2,0845 % -0,41  
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15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 3,36  
Altın Gr. 466 466 -0,97  
Cumhuriyet 3.090 3.136 22,00  
Tam 3.073 3.151 -9,64  
Yarım 1.485 1.524 -4,66  
Çeyrek 745 762 -2,33  
Gümüş.Ons 25,12 25,15 0,62  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,12  
B. Petrol 50,71 50,71 -0,05  
Seans Raporu 15:52
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