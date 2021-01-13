***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 24.03.2021Vade (Gün Sayısı) 75ISIN Kodu TRDTFVK32131Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 31.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİİlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, 29.12.2020, 04.01.2021 ve 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin 8 Ocak 2021 tarihinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK32131 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 650 milyon TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901914BIST