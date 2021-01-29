***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 28.07.2021Vade (Gün Sayısı) 180Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.6301Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK72111Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.07.2021 27.07.2021 28.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.07.2021 700.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 08.01.2021,18.01.2021,22.01.2021 ve 26.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 27 ve 28 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 700.000.000 TL nominal değerdeki, 180 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TF VKŞ 700 Milyon TL Halka Arz Sonucu_29.01.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906238BIST