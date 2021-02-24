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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

24.02.2021 16:34



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Kupon Ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 31.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK32115
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 5.992.997,75 Evet
2 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 5.992.997,9 Evet
3 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 5.992.997,7 Evet
4 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 5.992.997,97 Evet
5 24.02.2021 23.02.2021 24.02.2021 5.992.998,22 Evet
6 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 500.000.000-TL nominal tutarlı, 210 gün vadeli, TRDTFVK32115 ISIN kodlu kira sertifikalarının beşinci getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912220


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