***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
03.03.2021 16:59
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 177
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.4863
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50
ISIN Kodu TRDTFVK82110
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 700.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi:03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 15.02.2021,25.02.2021 ve 26.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 01 ve 02 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 700.000.000 TL nominal değerdeki, 177 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TF VKŞ 700 Milyon TL Halka Arz Sonucu_03.03.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914849
BIST