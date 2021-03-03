***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.08.2021Vade (Gün Sayısı) 177Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.4863Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50ISIN Kodu TRDTFVK82110Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 700.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi:03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 15.02.2021,25.02.2021 ve 26.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 01 ve 02 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 700.000.000 TL nominal değerdeki, 177 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TF VKŞ 700 Milyon TL Halka Arz Sonucu_03.03.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914849BIST