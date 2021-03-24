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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

24.03.2021 12:14



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 24.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 75
ISIN Kodu TRDTFVK32131
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 31.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 24.040.898,9 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 650.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, 29.12.2020, 04.01.2021, 08.01.2021 ve 13.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 650.000.000-TL nominal tutarlı, 75 gün vadeli, TRDTFVK32131 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920126


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Tam 2.910 2.986 21,77  
Yarım 1.407 1.444 10,53  
Çeyrek 706 722 5,27  
Gümüş.Ons 25,25 25,28 0,20  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,06  
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