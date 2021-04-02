***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.09.2021Vade (Gün Sayısı) 178Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.5342Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK92119Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 1.000.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 26.03.2021, 29.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 31 Mart ve 01 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 1.000.000.000 TL nominal değerdeki, 178 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TF VKŞ 1 Milyar TL Halka Arz Sonucu_02.04.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922902BIST