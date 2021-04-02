Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

02.04.2021 16:31



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlık Girişi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 178
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.5342
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK92119
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 1.000.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021 ve 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin 2 Nisan 2021 tarihlerinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK92119 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 1 milyar TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922904


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:121.430
Değişim :  0,24% |  3,41
Açılış :  1.435  
Önceki Kapanış :  1.427  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERHL 8,69 22.101.509 % 10,00  
JANTS 827,00 276.349.411 % 9,99  
ALKA 20,36 29.018.217 % 9,99  
NIBAS 20,94 24.149.888 % 9,98  
ORGE 13,24 103.332.449 % 9,97  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Dolar 8,1351 8,1437 % 0,47  
Euro 9,5761 9,6034 % 0,13  
Sterlin 11,1741 11,2301 % -0,07  
Frank 8,5702 8,6218 % -0,04  
Riyal 2,1553 2,1661 % 0,00  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 5,92  
Altın Gr. 452 452 1,23  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.968 3.043 -1,06  
Yarım 1.435 1.472 -0,51  
Çeyrek 720 736 -0,25  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,01  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
Seans Raporu 17:12
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru