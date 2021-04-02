***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlık Girişi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.09.2021Vade (Gün Sayısı) 178Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.5342Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK92119Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 1.000.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021 ve 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin 2 Nisan 2021 tarihlerinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK92119 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 1 milyar TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922904BIST