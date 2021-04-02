***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
02.04.2021 16:31
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlık Girişi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 178
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.5342
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK92119
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 1.000.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021 ve 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin 2 Nisan 2021 tarihlerinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK92119 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 1 milyar TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922904
BIST