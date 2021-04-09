***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 09.04.2021Vade (Gün Sayısı) 212Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,2603Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK42114Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 32.671.347,92 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 450.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, 02.09.2020, 04.09.2020, 09.09.2020 ve 05.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 450.000.000-TL nominal tutarlı, 212 gün vadeli, TRDTFVK42114 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926027BIST