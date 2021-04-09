***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
09.04.2021 12:38
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 212
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,2603
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK42114
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 32.671.347,92 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 450.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, 02.09.2020, 04.09.2020, 09.09.2020 ve 05.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 450.000.000-TL nominal tutarlı, 212 gün vadeli, TRDTFVK42114 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926027
BIST