***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 750.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.06.2021Vade (Gün Sayısı) 75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVK62146Satışın Tamamlanma Tarihi 09.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 750.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 02.04.2021 ve 05.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 7 ve 8 Nisan Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 750.000.000 TL nominal değerdeki, 75 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926055BIST