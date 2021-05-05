***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 05.05.2021Vade (Gün Sayısı) 77Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVK52139Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 10.758.899,7 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 300.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021,08.02.2021, 11.02.2021, 17.02.2021 ve 19.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000-TL nominal tutarlı, 77 gün vadeli, TRDTFVK52139 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Kamunun bilgisine arzhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934605BIST