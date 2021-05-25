***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 800.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 25.05.2021Vade (Gün Sayısı) 222Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8,0589Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK52113Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 64.471.197,33 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 800.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİİlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, 05.10.2020, 12.10.2020, 15.10.2020 ve 06.11.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 800.000.000-TL nominal tutarlı, 222 gün vadeli, TRDTFVK52113 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937687BIST