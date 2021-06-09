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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

09.06.2021 16:02



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK82128
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.08.2021 24.08.2021 25.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 600.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 02.06.2021 ve 04.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 7 ve 8 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 600.000.000 TL nominal değerdeki, 77 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941391


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ARSAN 5,11 22.202.092 % 2,40  
ATEKS 38,52 5.146.914 % 1,69  
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Altın Gr. 522 522 -1,53  
Cumhuriyet 3.456 3.509 -7,00  
Tam 3.438 3.527 -7,34  
Yarım 1.662 1.706 -3,55  
Çeyrek 834 853 -1,78  
Gümüş.Ons 27,79 27,81 0,19  
Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,04  
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